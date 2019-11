Test the Jazz 53

Immer wieder spannend – die Jam-Sessions im Podium der Musikhalle. Jazzer aus der Region jammen zusammen – ob Duo oder volle Bühne, ob Anfänger, Fortgeschrittene oder alte Jazz-Hasen.

Jeder kann ungezwungen mitmachen oder einfach nur zuhören. Die Sessions im Jazzclub genießen seit Jahren einen guten Ruf und sind mit Sicherheit eine der spannendsten Arten, Live-Jazz zu erleben. Eine tolle Atmosphäre, super Sound, viel Spaß. Schlagzeuger Thomas Schaefer hat wieder ausgesuchte Musiker eingeladen, die den Sound der Sessions mit ihrem persönlichen Stil färben und zu Beginn ein kurzes Set als Band spielen werden. Mit dabei sind u.a. der Pianist Florian Meyer, der Trompeter Ralf Hesse und Bassist Helmut Siegle. Der gebürtige Ludwigsburger Fabian Meyer begann im Alter von 7 Jahren eine klassische Violinausbildung, mit 10 Jahren kam das Klavier hinzu. Von 2006 - 2012 studierte er an der Musikhochschule Stuttgart Jazz-Klavier sowie Arrangement. Sein Studium schloss er mit Bestnote ab. Fabian lebt als freischaffender Musiker und Klavierlehrer in Stuttgart und musiziert mit verschiedenen Ensembles. Ralf Hesse studierte Jazztrompete an der Musikhochschule Köln und Komposition / Arrangement an der Musikhochschule Mannheim. Er spielte unter anderem mit den Big Bands des WDR, HR, SWR und RIAS Berlin. Seit 2006 ist er Mitglied im Orchester Pepe Lienhard. Pädagogisch tätig ist er an der Jazz-Abteilung der Stuttgarter Musikschule. Seit April 2014 hat er einen Lehrauftrag an der Musikhochschule Detmold. Helmut Siegle ist mit 24 Jahren von der Gitarre auf den Kontrabass umgestiegen. Er bildet das Fundament in vielen Bands im süddeutschen Raum. Unter anderem arbeitete er mit Lindfors Swing Affairs, La Strada und der Metrum Bigband. Tourneen führten ihn durch das europäische Ausland, Russland und Sri Lanka. Thomas Schaefer studierte Schlagzeug (Klassik) in Stuttgart und war danach in Symphonie-orchestern, Ensembles für zeitgenössische Musik und verschiedensten Bands wie Beja Brasil, Round Midnight oder How about us aktiv. Viele Jahre war es als Musikproduzent für das Ludwigsburger Horrorladen-Team tätig.