Testament & Obituary – Thrash Of The Titans Tour 2025

TESTAMENT und OBITUARY machen gemeinsame Sache und begeben sich auf Trash Of The Titans-Tour. Am 13. Oktober steigen die Thrash-Metal-Legende aus der Bay Area und die Death-Metal-Pioniere aus Florida in Stuttgart imLKA Longhorn ab.

Nach einer ausgedehnten Festival-Tour im Sommer 2024 und einer äußerst erfolgreichen Tour als Support ihrer Kollegen Kreator und Anthrax Ende letzten Jahres verwüsten die mächtigen TESTAMENT im Oktober dieses Jahres einige der renommiertesten Veranstaltungsorte Europas.“Wir freuen uns riesig, den Beginn unserer Thrash of the Titans-Kampagne ankündigen zu können! Wir kommen diesen Oktober mit den Co-Headlinern OBITUARY und den ganz besonderen Gästen DESTRUCTION und GOATWHORE nach Europa! Wir werden ein spezielles Deep-Cut-Set zusammen mit Klassikern und natürlich einigen neuen Songs haben“, kündigt Gitarrist Eric Peterson an

Die Co-Headliner OBITUARY werden ebenfalls ein spezielles Set mit ihrem klassischen „Cause of Death“-Material spielen und freuen sich darauf, euch alle wiederzusehen! Lang lebe Thrash! Lang lebe Metal!