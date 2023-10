Was passiert mit meinem Eigentum nach meinem Tod? Was genau möchte ich? Wie kann ich mit einem klar formulierten letzten Willen Erbstreitigkeiten in meiner Familie vermeiden?

Wie kann ich ein Anliegen, das mir schon ein Leben lang am Herzen liegt, über meine eigene Zeit hinaus bedenken?

Herr Stefan Mannheim, Fachanwalt für Erbrecht in Stuttgart, informiert rund um das Thema Testament und Erbschaft: Ausgehend von der gesetzlichen Erbfolge zeigt er, wann jemand eine Verfügung von Todes wegen (z.B. ein Testament) benötigt. Um hierbei spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, sind bestimmte Formen, Inhalte und Begrifflichkeiten zu beachten. Auch Pflichtteilsansprüche, die vorweggenommene Erbfolge, die Schenkung- und Erbschaftsteuer werden zur Sprache gebracht sowie die Möglichkeiten des gemeinnützigen Vererbens.

Nach dem Vortrag steht der Referent für Rückfragen zur Verfügung.

Mit Stefan Mannheim, Fachanwalt für Erbrecht und Daniel Thiem, Erbschaftsinitiative der katholischen Hilfswerke.