28. Freizeit-Fußball-Turnier

Von 10. - 12. August 2018 ist wieder viel geboten in der Seeholz-Arena in Übrigshausen – beim 28. Gerümpelturnier, wie auch neben dem Fußballplatz. So steigt am Freitag ab 20:30 Uhr bereits zum 19. Male der „bunte Abend“ im Festzelt auf dem Sportgelände. Anschließend öffnet unsere kleine Bar, auch mit alkoholfreien Cocktails. Am Samstagabend folgt dann ebenfalls ab ca. 20:30 Uhr das traditionelle „Heimspiel“ der überregionalen Spitzenband „Die TET's“ - natürlich live und open-air! Herzlich willkommen bei der skrupellosesten Party-Band zwischen Stuttgart und Nürnberg! Mehr unter www.tets-live.de

Die an allen Tagen geöffnete Küche bietet sonntags zusätzlich ein Weißwurstfrühstück, Mittagstisch sowie Kaffee+Kuchen an. Kinder sind bei Hüpfburg, Rollenbahn und Co. bestens versorgt. Weitere Highlights sind "Schäfers Feuerwurst" und vielleicht wieder der "Strohballen-Pool". Ach ja, hochklassigen Freizeit-Fußball mit Teams aus den Landkreisen Schwäbisch Hall und Hohenlohe gibt es auch. Gestartet wird am Freitag um 18:00 Uhr mit einem Neunmeter-Turnier, das Hauptturnier beginnt Samstag und Sonntag gegen 10:30 Uhr. Anmeldungen gerne an roland.weidner@t-online.de. Ein Damen-Einlagespiel am Sonntagnachmittag ist in Planung. Wie immer ist bei allen Veranstaltungen der Eintritt frei!Auf Ihren Besuch freut sich die Dorfjugend Übrigshausen