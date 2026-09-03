Begutachtung von Gemälden und Skulpturen

Restaurator Georg Pracher gibt mit seinem geschulten Blick Einschätzungen zu Herkunft, Wert und Zustand mitgebrachter Gemälde und Skulpturen.

Mithilfe einer UV-Lampe kann er Gemälde genauer untersuchen und nachträgliche Veränderungen diagnostizieren. Am Ende jeder Beurteilung steht eine Empfehlung zur Reinigung und Restauration und Informationen darüber, wie ein Gemälde idealerweise zu behandeln ist.

Für die Begutachtung ist eine Anmeldung unter Telefon 09342 / 301 511 oder per Mail an grafschaftsmuseum@t-online.de erforderlich.

Bei der Anmeldung wird ein Zeitfenster für die Begutachtung festgelegt.