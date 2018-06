Textilfreie Thermennacht „Back to the 80s“

× Erweitern Sinsheim Badewelt

Freuen Sie sich am Freitag, 03. & 17. August von 17 – 24 Uhr auf die Thermennacht unter dem Motto “Back to the 80s“. Ab 18 Uhr ist auch das Palmenparadies textilfrei zu nutzen.

Die Band „Back tot he 80s“ lässt den musikalischen Geist der 80er Jahre wieder aufleben. Mit einer bunten Mischung aus Pop, New Wave, Rock, Funk und Neuer Deutscher Welle werden Sie in die Zeit von Zauberwürfeln, Turnschuhen und Miami Vice zurückversetzt.

Hinzu kommen wohltuende Aufguss- und Beautyspecials und noch vieles mehr.

Es gelten die normalen Eintrittstarife.