TG-Fasching in der Alten Halle in Forchtenberg

Zurück in die 90er heißt es am Samstag, den 10.02.2024 beim TG-Fasching in derAlten Halle in Forchtenberg.

Seid dabei, wenn DJ Joshi ab 20 Uhr zu Culture Beat, Haddaway und Co die Hallezum Beben bringt.

Wer ganz entspannt und ohne Stress an- und abreisen will, nutzt den kostenlosen Busshuttle-Service zu folgenden Zeiten: Hinfahrt: Wohlmuthausen (Friedhof) 20:00 Uhr, Schwarzenweiler 20:05 Uhr, Waldfeld (Im Waldfeld) 20:10 Uhr, Waldfeld (Ahornstraße) 20:15 Uhr Ernsbach (Feuerwehr) 20:30 Uhr, Sindringen (Am Kaibach) 20.35 Uhr,Sindringen (Krone) 20:40 Uhr Rückfahrt: 01:30 Uhr in Richtung Ernsbach und Sindringen, 01:50 Uhr in Richtung Waldfeld und Wohlmuthausen