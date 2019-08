The Complete Clapton

× Erweitern Complete Clapton

Eine Eric Clapton Tribute Show.

COMPLETE CLAPTON nehmen Euch mit auf eine Zeitreise, lasst Euch die Klassiker des Meisters nicht entgehen. Layla, Tears in Heaven, White Room, Bad Love, My Fathers Eyes und Wonderful Tonight…, nur ein kleiner Auszug vom ambitionierten Programm der Tribute Band. Professionalität und eine große Vorliebe für die Details führen zu einer begeisternden Performance. Das MUSS man einfach gehört, gesehen und erlebt haben! Die Bandetappen Eric Clapton-Band, Bluesbreakers, Cream, Blind Faith und Derek & The Dominos werden originalgetreu präsentiert. Mit authentischen Bluesrockgitarren, mehrstimmigem Gesang, einer original Hammond B3, einem amtlichen Bluepiano und einer groovenden Einheit aus Bass und Schlagzeug sind sie wie die original Clapton-Band besetzt.