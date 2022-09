Thorsten Bär "Der Bär ist los"

Am 2. Oktober ist Comedian Thorsten Bär auf dem Wagnershof im Rahmen einer Benefizveranstaltung zu Gast und wird sein neues Programm „Der Bär ist los“ präsentieren.

Die Veranstalter, der Verein Wagnershof und der Ellwanger Paulaner Stammtisch wollen so Spenden für den Wagnershof generieren und in Zukunft mehr Leben in die Freizeitstätte bringen.

Für die Mitglieder des Ellwanger Paulaner Stammtisches besteht die Verbundenheit zu dem Areal oberhalb von Neunheim bereits seit ihrer Kindheit. Jahrelang wurde die Küche des Wagnershof wochenends abwechselnd von verschiedenen Familien der Mitglieder betrieben, es sei schon fast eine Tradition gewesen, jeden Sonntag dort zu sein. In der ehemaligen „Bar am Nil“, der ersten Ellwanger Kneipe mit Paulaner Bier, wurde der Stammtisch 1997 gegründet und kommt bis heute wöchentlich im Bistro Altstadt zusammen. Der „noch nicht eingetragene Verein“, wie Ralf Dostal es nennt, feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum und richtet, wie jedes Jahr, am 3. Oktober wieder sein traditionelles Oktoberfest auf dem Wagnershof aus.