Benefizkonzert zugunsten von Frauen helfen Frauen e.V. Stuttgart

Afro-Pop & Soul from South Africa: Thabilé setzt Statements gegen Rassismus, gegen Armut, gegen Missbrauch „Alle Kunst muss ein Ziel haben“, sagt sie, „nicht nur einfach Tralala“. Dennoch klingt aus allen Songs die Freude am Leben, an der Musik und am Tanzen durch. All dies packt Thabilé zugunsten von Frauen helfen Frauen e.V. Stuttgart in diesen Benefizabend, denn Frauen zu empowern ist ihr eine Herzensangelegenheit.

Der Erlös kommt den Frauen und Kindern zugute, die in den Einrichtungen des Vereins Zuflucht finden oder Rat suchen: im Autonomen Frauenhaus und den Beratungsstellen Beratung & Information für Frauen (BIF) und Fraueninterventionsstelle (FIS). www.fhf-stuttgart.de

credits: Daniela Meise