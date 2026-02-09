Es gibt Sängerinnen, die mit der einnehmenden Dringlichkeit ihrer Stimme die Zuhörer so tief im Inneren berühren, als würden sie von einer göttlichen Erscheinung sanft in den Schlaf gestreichelt. Aber auch Künstlerinnen, deren Gesang mit derart majestätischer Wucht daherkommt, dass man nicht anders kann, als regungslos zu verharren. Und es gibt Ausnahmesängerinnen, die mit ihrer Stimme eine Kraft freisetzen, als hätte man einen Energy Drink genossen – oder aber jene, die all diese Facetten zugleich in sich vereinen. Eine von ihnen ist Thabilé.

Ihre Songs lassen Jazz, Soul, Afro, Gospel, Pop und R ’n’ B scheinbar mühelos ineinanderfließen, und die mit hervorragenden Jazzern besetzte

Band sorgt für einen feinen kammermusikalischen Ton und mitreißende Grooves. Live lädt Thabilé, das Energiebündel mit dem verführerischen Lächeln, das Publikum ein, mehr über Afrika zu erfahren.

Ihr neues Programm vereint Kompositionen des kommenden und ein Best-of des aktuellen Albums „Read my Lips“ sowie Klassiker von Miriam Makeba. Sie singt von Ghettos und Townships, von Missständen und Ungerechtigkeiten, von der Not und dem Zauber der Frauen, von Träumen und landschaftlichen Schönheiten „From Cape to Cairo“. Mit wachem Blick lässt Thabilé ihre musikalischen Antennen weit über den afrikanischen Kontinent schweifen. Die 2023 in Würzburg mit dem Africa Festival Award (AFA) ausgezeichnete Sängerin setzt – wie vor ihr Miriam Makeba, Angélique Kidjo, Manu Dibango oder Salif Keita – ein Zeichen der Hoffnung, der Lebenszugewandtheit und der Wärme, als ginge über Afrika eine Glück spendende Sonne auf. Und so ist dem Publikum am Ende des Konzerts nicht nur vom Tanzen warm, es kann sich auch auf Kinyarwanda, Swahili und isiXhosa mit „Ich liebe Dich“ verabschieden.