Charismatische Sängerin mit tiefgründiger Botschaft.

THABILÉ weiß, worüber sie singt. Sie kennt das Leid und Elend, aber auch die unbändige Lebensfreude Südafrikas aus erster Hand, denn sie ist in Johannesburg aufgewachsen. Heute lebt Thabilé in Nürtingen und setzt sich für ein besseres Miteinander ein, speziell für die Rechte der Frauen. Ihre Lieder erzählen von schwierigen Lebensbedingungen und dem Kampf gegen Missstände in Südafrika, gelten aber ebenso als „Statements“ gegen jede Art von Ungerechtigkeit auf der Welt, so wie es auf ihrem neuen Album „Read My Lips“ zu hören ist.

Zu Recht wurde die sympathische Sängerin zur „Künstlerin des Jahres 2023“ des African Festival Award (AFA) in Würzburg gekürt. „Ich fühle mich sehr geehrt“, sagt Thabilé. „Der Award bestätigt mir, auf dem richtigen Weg zu sein. Und er ermutigt mich, weiterzugehen. Ich spüre die Kraft der Musik und möchte meine Stimme jenen Menschen leihen, die viel zu erleiden haben und sonst nicht gehört werden. Ich fühle in der Musik die Freude und die Freiheit, aber auch die Verantwortung.

Thabilés Lieder waren dabei noch nie reine „Weltmusik“, sondern schon immer ein hochklassiger Mix verschiedener Genres wie Afro, Gospel, Jazz, Rhythm ‘n‘ Blues und Soul. Ihre unverwechselbare Stimme – mal rockig rau, mal sanft und weich – verleiht jedem ihrer Auftritte einen besonderen Zauber.

Erleben Sie ein Open-Air-Konzert mit einem speziellen Flair, einer tiefgründigen musikalischen Botschaft und der Garantie zum Mitsingen und Mittanzen.