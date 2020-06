Thabilé hat bereits vor 2 Jahren auf dem inter:Komm! Festival einen äußerst stimmungsvollen Auftritt gespielt - wir freuen uns, dass sie nun im Corona-bedingt kleineren Rahmen wieder kommt.

Thabilé lebt heute in Stuttgart, doch sie stammt aus Südafrika, wo sie ihre Kindheit und Jugend verbracht hat – in Soweto, Johannisburg. Genauer gesagt, in einem Township namens Dlamini. Und „Dlamini Echo“ – Erinnerungen an Dlamini – nennt sich ihre Debüt-CD mit der sie auch 2020 auf Tournee ist.