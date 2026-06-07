Wer Lust auf echtes Thailand-Feeling hat, sollte sich das Thai Festival in Sulzdorf nicht entgehen lassen.

Die Mischung aus authentischem Streetfood, traditioneller Kultur und dem besonderen Flair eines thailändischen Nachtmarkts macht die Veranstaltung zu einem echten Highlight. Der Markt lädt zum Bummeln, Entdecken und Genießen ein und bietet eine große Auswahl an thailändischen Spezialitäten. Exotische Früchte, frisch zubereitete Snacks, traditionelle Gerichte und viele weitere Köstlichkeiten sorgen für authentischen Genuss und vermitteln die lebendige Atmosphäre der Straßenmärkte Thailands.

Das Thai Festival bietet weit mehr als kulinarische Genüsse. Traditionelle thailändische Musik, farbenfrohe Tanzaufführungen und die herzliche Gastfreundschaft sorgen für eine besondere Atmosphäre. So können die Gäste nicht nur die thailändische Küche kennenlernen, sondern auch einen Einblick in die Kultur und Lebensfreude des Landes gewinnen.