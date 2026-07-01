Vom 31. Juli bis 2. August 2026 verwandelt sich der Wertwiesenpark in ein farbenfrohes Stück Thailand. Das Thai Food Festival Heilbronn 2026 bietet drei Tage voller Genuss, Musik und echter Thailand-Vibes – bei kostenlosem Eintritt für alle!

Was euch erwartet:

– Authentisches Thai Street Food direkt aus der Wok-Pfanne

– Mitreißende Live-Musik und Konzerte

– Traditionelle thailändische Tanzshows und Kulturvorführungen

– Thailändische Produkte und Spezialitäten

– Exotische Drinks und himmlisch süße Leckereien

Das Festival bringt die Thai-Community und die Heilbronner Stadtgesellschaft zusammen – für drei unvergessliche Sommer-Tage voller Lebensfreude, Kultur und echtem Thailand-Feeling.

Ob Thai Food Lover, Kulturbegeisterte oder Familien mit Kindern – hier ist für jeden etwas dabei!

Wer einmal dabei war, kommt jedes Jahr wieder.