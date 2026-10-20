Musical für Kinder ab 6 Jahren

Mit „Thalis und die 3 magischen Kristalle“ kommt ein mitreißendes Musical auf die Bühne, das Kinder und ihre Familien in eine Welt voller Zauberei entführt. Begleiten Sie den jungen Zauberer Thalis in die magische Schule Dreamwick Castle, wo sich zwischen Zaubersprüchen und Tränken eine dunkle Gefahr zusammenbraut. Der böse Magier Apophis sucht die drei magischen Kristalle, um die Herrschaft über die magische Welt an sich zu reißen. Sind wirklich drei junge Schüler die geheimnisvollen Hüter dieser Steine? Werden Thalis und seine Freunde es schaffen, mit der Hilfe der Kristalle das Böse aufzuhalten? Erleben Sie live, wie Mut, Zusammenhalt und Freundschaft Berge versetzen können.