Thank God It's Friday

In der Rockfabrik Ludwigsburg heißt das, Doubletime auf alle offenen Getränke, an allen 8 Bars und zwar die GANZE Nacht. 1 bezahlen 2 bekommen - 2 bezahlen 4 bekommen Auf dem Mainfloor läuft jegliche Art von Rock und Metal. Sei es aus den 80ern oder erst gestern auf den Markt gekommen. Alles was Gitarren, Schlagzeug und ordentlich Gebrüll beinhaltet wird gespielt.Auf dem 2nd Floor (Club2) heißt es Electronic Nightmare.Schwarze Musik der Industrial, Cyber, Noise und EBM Szene wird die Ganze Nacht gespielt, auch die 80er Synthesizer Beates werden ausgepackt. Das Chainsaw Acoustix DJ Team freut sich auf euch.Ein Parkhaus sowie zahlreiche Parkplätze stehen euch die ganze Nacht zur Verfügung und zwar KOSTENLOS.Wenn zur späten Stunde der Hunger plagt braucht nicht zur nächsten Tanke laufen sondern kann das Bistroangebot im Haus nutzen. Burger, Pizzen, Cocktails uvm. Auch die gemütliche Runde im Café ist einen Besuch wert.

Geöffnet wird um 21 Uhr und um 5 Uhr geht das Licht an damit man den Heimweg sicher findet.

U 18 freier Eintritt !

Alle anderen sind mit nur 5€ dabei.

