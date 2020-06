Die Besucher des Congress Centrum Pforzheim erwartet am 24.11.2020 mit „Thank you for the music – Die ABBA Story“ ein einzigartiges Bühnenspektakel mit den größten Hits von ABBA.

Am 6. April 1974 gewann ABBA mit dem Song "Waterloo" den Eurovision Song Contest – der Start einer unglaublichen, internationalen Karriere. Bis heute hat die legendäre schwedische Kultband nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt, obwohl das Quartett seit langem nicht mehr auf der Bühne steht. Die „ABBA-Story“ bringt alle bekannten Hits wie „Waterloo“, „Mamma Mia“, „Fernando“, „Take a Chance On Me”, „Money, Money, Money” und „Dancing Queen“ live auf die Bühne. Dargeboten von einer Formation, die ABBA nicht nur optisch verblüffend ähnlich sieht, sondern auch gesanglich perfekt mit ihren skandinavischen Vorbildern übereinstimmt.