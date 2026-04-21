Thank you for the music!

Die schönsten Songs der 70er und 80er

Drei Musikerinnen und Musiker, die viele Jahre gemeinsam an der SMTT unterrichtet haben, gestalten dieses besonde re Programm. Diese sind die Sängerin Marie-Louise Lutz, Gitarristin Barbara Gräsle und Bassist Christoph Weigold. Sie spielen feine Arrangements mit vielen musikalischen Bekannten aus der Zeit der 70er und 80er, sowie eigene, originelle Songs aus der Feder von Marie Louise Lutz.

Ihre weiche, warme und gefühlvolle Stimme verspricht im Zusammenspiel mit Barbara Gräsles raffinierten Gitarrenklängen und dem groovigen Bass von Christoph Weigold einen höchst genussvollen Abend!

Bei Regenwetter findet die Veranstaltung im Odeon der Schule für Musik, Theater und Tanz (SMTT), Wolboldstraße 21 statt.