Thanksgiving Dinner

Es ist das traditionellste und wichtigste Familienfest überhaupt in den USA. Wie jedes Jahr nehmen wir uns dieses Fest zum Anlass, um mit unseren Gästen im vertrauten Kreis zu feiern. Es wird ein Thanksgiving in bester amerikanischer Tradition mit viel Kürbis, Truthahn und guten Gesprächen. Wir freuen uns auf alle deutschen und amerikanischen Gäste, um diesen besonderen Abend gemeinsam zu verbringen! Sie möchten Thanksgiving kennenlernen? Sie sind Amerikaner*in und auf der Suche nach einem vertrauten Fest oder sie haben einfach Lust auf ein gutes Essen in geselliger Runde? Dann sind Sie

herzlich willkommen, diesen festlichen Abend mit uns zu verbringen!

• Ort: Hotel Krone, Uhlandstr.1, 72072 Tübingen

• Die Plätze sind stark begrenzt. Anmeldung bis spätestens Fr. 19.11. unter www.dai-tuebingen.de/thanksgiving oder im d.a.i.-Sekretariat unter 07071 / 795 26-0