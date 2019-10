Thanksgiving Dinner

Thanksgiving ist mehr als Truthahn und Süßkartoffeln. Es ist das traditi- onellste und wichtigste Familienfest überhaupt in den USA. Dieses Jahr feiert das d.a.i. Tübingen Thanksgiving erstmals im Landhotel Hirsch in Bebenhausen und freut sich auf amerikanische und deutsche Gäste. Es soll ein Thanksgiving in bester amerikanischer Tradition werden, das von C wie cranberry sauce bis P wie pumpkin pie keine Wünsche offen lässt.

• Ort: Landhotel Hirsch Bebenhausen, Schönbuchstraße 28, 72074 Tübingen-Bebenhausen

• Anmeldung erforderlich bis Fr. 22.11., die Plätze sind stark begrenzt.