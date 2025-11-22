»Ring the bells that still can ring / Forget your perfect offering / There is a crack, a crack in everything / That's how the light gets in.« Leonard Cohen

Auf der Bühne verteilen sich viele kleine schwarze Quader. Sind es Gräber oder Häuser, vielleicht auch ausgebrannte Ruinen? Sie scheinen zu glimmen. Schnüre führen von den Kisten zu den Zuschauerplätzen. Was passiert, wenn an diesen Schnüren gezogen wird? »That’s how the light gets in« lädt seine Zuschauer*innen zu einem Spiel ein. Die Spielfiguren: die Musikerin/Performerin Anja Füsti und die Choreographin/Tänzerin Claudia Senoner. Das Material: Dinge, Klänge, Düfte, Bewegungen – Katalysatoren möglicher Erinnerungen, Fragmente einer wieder entstehenden Gegenwart, so vielgestaltig, wie das anwesende Publikum. Ein Spiel über Zugehörigkeit und emotionale Heimat, getragen von Vertrauen und Verantwortung – kollektiv, persönlich, irritierend und aktivierend.