Thaw, Five The Hierophant, Arrm

THAW (PL), Avantgarde / Drone / Black Metal aus Sosnowiec, www.thaw.bandcamp.comDas fünfköpfige Kollektiv aus Sosnowiec experimentiert seit über acht Jahren mit einer eigenwilligen Mischung aus elektronischen Soundscapes, atmosphärischem Ambient und wuchtigem Drone und Metal. Nach vier Alben und berüchtigten Konzerten auf u.a. dem Primavera, Doom Over Leipzig und Roadburn Festival freut es uns, diese einzigartige Band zum ersten Mal in der Region willkommen zu heißen!

Five The Hierophant (UK), Experimental / Jazz / Doom aus London, www.five-the-hierophant.bandcamp.comExperimentelle und ritualle Klänge treffen bei Five The Hierophant auf Elemente aus Jazz und Doom Metal, was die vielfältige Instrumentierung der Band verdeutlicht.

ARRM (PL), Psychedelic / Post-Rock aus Sosnowiec, www.arrm.bandcamp.comEbenfalls aus Sosnowiec stammend, ist das Nebenprojekt der Thaw-Musiker eine Lehrstunde in meditativem und minimalistischem Ambient und psychedelischem Post-Rock.