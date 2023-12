The 10th Annual WALTER WHO? Rumble

Zum zehnten Mal feiern Walter Subject ihr jährliches Walter WHO?-Rumble im franz.K: Stampfende Beats, Starkstrom-Gitarren, drückende Bässe und Gesangs-Melodien, die sich tief in jede Ohrmuschel fressen.

Hunderte Konzerte im In- und Ausland in 13 Jahren beweisen: WALTER SUBJECT sind eine Liveband durch und durch. Bei unzählige Clubshows in Deutschland, England, Frankreich, der Schweiz und großartigen Festivals (u.a. Southside Festival, ZMF Freiburg, Campus Festival Köln) hat die Band ihre Mischung aus Rock & Roll & Dance & Dirt geschliffen.

Die 5 Jungs aus Reutlingen treiben das Publikum mit ihrem energiegeladenen Sound an, immer cool, immer tanzbar und oft mit einem Augenzwinkern und einer guten Portion Ironie. Das Vorgängeralbum „JUST DANCE LIKE NOBODY'S WATCHING“ schaffte es 2017 bei Amazon auf Platz 1 der Aufsteiger des Tages und bescherte der Band zahlreiche Air- und Videoplays.

Im Juni 2017 gewann die Band den Live-Contest „Fürstenberg Lokal Derby“. WALTER SUBJECT setzte sich gegen 100 der besten Live- ands des wilden Südens durch und spielte daraufhin beim legendären Zelt-Musik-Festival in Freiburg.

Niemand weiß, wie lange es die Stuttgarter Band ASCONA schon gibt oder warum sie diesen Namen trägt. Sicher ist nur, dass sie ursprünglich aus Reutlingen stammt und immer wieder in unregelmäßigen Abständen wie aus dem Nichts auftaucht und freundlich krachenden/ sympathisch lärmenden Indierock zum Besten gibt. Wer nicht warten will, bis ASCONA das nächste Mal auftauchen, kann sich bei allen Streamingdiensten das Album THIS COULD BE YOUR PART TO SING! von 2007 anhören, mit dem die Band die Aufmerksamkeit von DasDing Lautstark, Intro und Visions auf sich zog, oder die EP von 2016, die vor allem Jan Georg Plavec von der Stuttgarter Zeitung gefiel. Insider behaupten, es hätte schon vor 2007 Veröffentlichungen auf herkömmlichen Tonträgern gegeben, aber diese sind wohl schon längst vergriffen.

DJ Mike Ryser hatte bereits beim letzten Walter WHO? Rumble die tanzwütige Meute fest im Griff. Der DJ, den viele noch von den legendären Alternative-Partys in der Färberei, dem Sudhaus und vom Zentrum Zoo Tübingen kennen, wird auch dieses Jahr wieder die Plattenteller zum glühen bringen.