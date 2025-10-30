The 12 Tenors – Songs of Eternity

Seit nunmehr 16 Jahren gelten die 12 Ausnahmesänger als eine der erfolgreichsten Tenorformationen der Welt.

Sie begeistern ihr Publikum mit großen Stimmen, eindrucksvollen Choreographien, witzigem Entertainment und charmanten Moderationen auf Konzerten in Europa, China, Japan und Südkorea.

Die 12 Ausnahmesänger nehmen ihr Publikum mit auf eine internationale musikalische Reise und erschaffen mit ihrer neuen Show ein Konzerterlebnis, das Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen lässt - voller Emotionen, Erinnerungen und Überraschungen.

Begleitet von einer Live-Band und umrahmt von einer Lichtshow treffen klassische Traditionen auf modernes Boygroup-Feeling, weltberühmte Arien auf Rock- und Pophymnen und 12 Top-Solisten verschmelzen zu einer fulminanten Einheit.