12 Stimmen – 12 faszinierende Persönlichkeiten und Songs of Eternity: Eine Reise durch Welthits, die Geschichte schrieben, beginnt!

Berühmte klassische Arien, romantische Balladen sowie Rock- und Pophymnen reißen die Fans einmal mehr von den Sitzen. 12 Ausnahmesänger auf einer Bühne zünden ein musikalisches Feuerwerk aus Liedern, die für die Ewigkeit geschrieben wurden. So umfangreich wie ihr Repertoire ist auch die stimmliche Vielfalt und Achtung Ladies: Sie sehen auch noch wahnsinnig gut aus und der ein oder andere Hüftschwung ist bereits legendär. Und bald heißt es wieder: Ladies and Gentlemen, please welcome live on stage: THE 12 TENORS!