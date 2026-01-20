15 Jahre - Celebration

THE 12 TENORS gehören zu den erfolgreichsten Tenorformationen weltweit. Seit 15 Jahren begeistern sie mit großen Stimmen, beeindruckenden Choreografien und witzigem Entertainment auf Konzerten in Europa, China, Japan und Südkorea. Zum Bühnenjubiläum danken sie ihrem Publikum mit einer Show voller Emotionen und Erinnerungen. Begleitet von einer Live-Band und einer spektakulären Lichtshow präsentieren die 12 Tenöre weltberühmte Arien, Rock- und Pophymnen. Ihre Interpretationen verbinden klassische Traditionen mit modernem Boygroup-Feeling und schaffen eine emotionale Verbindung zum Publikum. Seien Sie dabei, wenn es heißt: „Ladies and Gentlemen, please welcome live to the stage THE 12 TENORS!“