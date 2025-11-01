The 12th Annual WALTER WHO? Rumble

Zum zwölften Mal feiern Walter Subject ihr jährliches Walter WHO?-Rumble im franz.K: Stampfende Beats, Starkstrom-Gitarren, drückende Bässe und Gesangs-Melodien, die sich tief in jede Ohrmuschel fressen.

Starkstrom-Gitarren, drückende Bässe und Gesangs-Melodien, die sich tief in jede Ohrmuschel fressen. Hunderte Konzerte im In- und Ausland Jahren beweisen: Walter Subject sind eine Liveband durch und durch. Bei unzählige Clubshows in Deutschland, England, Frankreich, der Schweiz und großartigen Festivals (u.a. Southside Festival, ZMF Freiburg, Campus Festival Köln) hat die Band ihre Mischung aus Rock & Roll & Dance & Dirt geschliffen.

Die 5 Jungs aus Reutlingen treiben das Publikum mit ihrem energiegeladenen Sound an, immer cool, immer tanzbar und oft mit einem Augenzwinkern und einer guten Portion Ironie. Das Vorgängeralbum „Just Dance like Nobody's watching“ schaffte es 2017 bei Amazon auf Platz 1 der Aufsteiger des Tages und bescherte der Band zahlreiche Air- und Videoplays.

Im Juni 2017 gewann die Band den Live-Contest „Fürstenberg Lokal Derby“. Walter Subjectsetzte sich gegen 100 der besten Live- ands des wilden Südens durch und spielte daraufhin beim legendären Zelt-Musik-Festival in Freiburg.

Lights of Orion verbinden die Magie der 80er-Jahre mit dem unverwechselbaren Sound des Independent. Die vier Musiker, die bereits auf 25 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken, präsentieren ein neues Kapitel ihrer Bandgeschichte: Mit neuem Namen (ehemals "Bambus Orion"), neuem Programm und ihrem charakteristischen Sound schlagen sie die Brücke zwischen Nostalgie und Gegenwart. Bekannte Klassiker erhalten durch ihre individuelle Handschrift ein zeitgemäßes Gewand – mal kraftvoll und treibend, mal atmosphärisch und kantig. Abseits des Mainstreams entstehen so Songs, die gleichermaßen mitreißend, tanz- und mitgröhlbar sind.

Lights of Orion schaffen es, das Lebensgefühl einer ganzen Generation einzufangen und in die Gegenwart zu transportieren – garniert mit einem Augenzwinkern und jeder Menge Nostalgie.

DJ Mike Ryser hatte bereits beim letzten Walter WHO? Rumble die tanzwütige Meute fest im Griff. Der DJ, den viele noch von den legendären Alternative-Partys in der Färberei, dem Sudhaus und vom Zentrum Zoo Tübingen kennen, wird auch dieses Jahr wieder die Plattenteller zum glühen bringen.