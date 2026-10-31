The 13th Annual WALTER WHO? Rumble

High Performance Rock’n’Roll Fest.

Zum dreizehnten Mal feiern Walter Subject ihr jährliches Walter WHO?-Rumble im franz.K: Stampfende Beats, Starkstrom-Gitarren, drückende Bässe und Gesangs-Melodien, die sich tief in jede Ohrmuschel fressen. Hunderte Konzerte im In- und Ausland in über einem Jahrzehnt beweisen: WALTER SUBJECT sind eine Liveband durch und durch. Bei unzählige Clubshows in Deutschland, England, Frankreich, der Schweiz und großartigen Festivals (u.a. Southside Festival, ZMF Freiburg, Campus Festival Köln) hat die Band ihre Mischung aus Rock & Roll & Dance & Dirt geschliffen.

AIRSTRIKE – Spiritual Rock ’N’ Roll mit SeeleDie 5 Walter-Jungs aus Reutlingen treiben das Publikum mit ihrem energiegeladenen Sound an, immer cool, immer tanzbar und oft mit einem Augenzwinkern und einer guten Portion Ironie. Das Vorgängeralbum „JUST DANCE LIKE NOBODY'S WATCHING“ schaffte es 2017 bei Amazon auf Platz 1 der Aufsteiger des Tages und bescherte der Band zahlreiche Air- und Videoplays.

Im Juni 2017 gewann die Band den Live-Contest „Fürstenberg Lokal Derby“. WALTER SUBJECT setzte sich gegen 100 der besten Live- ands des wilden Südens durch und spielte daraufhin beim legendären Zelt-Musik-Festival in Freiburg.