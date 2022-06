Seit 2019 besteht für Menschen, die sich nicht als »männlich« oder »weiblich« betrachten, die Möglichkeit, »divers« als drittes Geschlecht auszuwählen. Aber »Diverse« gab es schon lange, bevor das Feld – die dritte Box – zu offiziellen Formularen hinzugefügt wurde. In »The 3rd Box« stellen Jugendliche und junge Erwachsene ausgehend von ihrer eigenen Lebensrealität die Frage: Wie offen ist die Gesellschaft, in der wir im Jahr 2022 leben? Mit Techniken aus Tanz und Performance erforschen die Ensemblemitglieder den eigenen Körper als sozialen, kulturellen und biologischen Körper. Durch die Augen dieser jungen, diversen Menschen werden alte Konzepte infrage gestellt, intensiv befragt und zu neuen Modellen zusammengesetzt. Am 8. Juli wird das Stück ebenfalls im Rahmen der Baden-Württembergischen Theatertage in Heilbronn gezeigt.

Monica Gillette (Sie/Ihr, She/Her) Regie, Choreografie

Gary Joplin (Er/Ihm, He/Him) Regie, Choreografie

Charlotte Morache (Sie/Ihr,She/Her) Ausstattung

Sora Sam (Er/Ihm, He/Him) Musik

Michael Kaiser (Er/Ihm, He/Him) Dramaturgie

Isabella Kammerer (Sie/Ihr, She/Her) Künstlerische Produktionsleitung

Johanna Lehnert (Sie/Ihr, She/Her) FSJ Kultur

Ines Dalheimer (Sie/Ihr, She/Her) Ausstattungsassistenz

Kit (They/Them), Luk (Er/Ihm, He/Him), Alma (Sie/Ihr, She/Her), Tao-zhi (They/Them), Balthazar (Es/Ihm, Ze/Zes), Hannah (Sie/Ihr, She/Her) Tanz

Eine Produktion des Jungen Theaters Freiburg. Gefördert durch die Ruprecht-Stiftung.