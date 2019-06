The 3rd World Youth Arts Festival - Chorveranstaltung

Der "Internationale Volkskulturkreis e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der die Begegnung von jungen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturkreisen fördert, vor allem zwischen China und Europa.

Traditionelle Klänge gemischt mit internationaler Popmusik.Unsere Konzertveranstaltung geht in diesem Jahr in die nächste Runde "The 3rd World Youth Arts Festival" in Stuttgart und Wien.Das Programm enthält sowohl großartige Konzerte, eine traditionelle Kunstausstellung sowie eine Tanzshow. Zugleich finden im Sommer 2019 weitere Konzerte in Boston und Tokio statt.Ein Event, das zeigt, wie vielfältig Musik und Kunst in Europa, Amerika und China sein kann.Freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf einen musikreichen Abend!

Programmübersicht:

Chor Gruppen 20.07.19:

Motettenchor Stuttgart

Titel:

Johann Crüger: aus "Erstes musicalisches Lustgärtlein:" Mein Hoffnung, Trost und Zuversicht " Felix Romankiewicz: Nachts treibe ich auf dem Westsee (Su Dongpo / Dr. Jürgen Weber) (Uraufführung). Anton Bruckner: Locus iste

Jugendchor Musikwerk Stuttgart e.V. (nur am 22.07.19)

Titel: Medley aus dem Musical "Spring Awakening"Chorgruppen aus Hangzhou, Shanghai, Wenzhou, Nanjing, Chengdu, Beijing, WuhanTanz

Gruppen 22.07.19:

Junge Akademie Stuttgart

Ungarische Tanzgruppe

Mexikanische Tanzgruppe "Baila Méxiko"Tanzgruppen aus Beijing von China und Canada

Orchester

Gruppen 22.07.19:

Jugendsinfonie Orchester Leonberg

Titel:

1. Satz von Beethovens berühmter 5. Sinfonie

Walzer "Dolores" von Emile Waldteufel

Handharmonika-Spielring Stuttgart-Möhringen

Titel: folgen

Orchestergruppen aus Qingdao, Changchun