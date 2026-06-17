The 8th World Youth Arts Festival

Das „Youth Arts Festival“ ist eine umfassende Veranstaltungsreihe, die sich der Förderung musikalischer und kultureller Begegnungen widmet. Im Mittelpunkt des Programms stehen Chor- und Orchesterwettbewerb und -aufführungen, die gelegentlich durch Tanzprogramme und Kunstausstellungen ergänzt werden. Das Festival findet hauptsächlich in Deutschland und Österreich statt und bietet internationalen Ensembles die Möglichkeit, ihre Talente in weltberühmten Konzertsälen zu präsentieren. Das Festival genießt breite Unterstützung von Dirigenten und Musikpädagogen aus aller Welt.