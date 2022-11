The 9th Annual Walter WHO? Rumble

Zum neunten Mal feiern Walter Subject ihr jährliches Walter WHO?-Rumble im franz.K: Stampfende Beats, Starkstrom-Gitarren, drückende Bässe und Gesangs-Melodien, die sich tief in jede Ohrmuschel fressen.

Hunderte Konzerte im In- und Ausland in 13 Jahren beweisen: WALTER SUBJECT sind eine Liveband durch und durch. Bei unzählige Clubshows in Deutschland, England, Frankreich, der Schweiz und großartigen Festivals (u.a. Southside Festival, ZMF Freiburg, Campus Festival Köln) hat die Band ihre Mischung aus Rock & Roll & Dance & Dirt geschliffen.

Die 5 Jungs aus Reutlingen treiben das Publikum mit ihrem energiegeladenen Sound an, immer cool, immer tanzbar und oft mit einem Augenzwinkern und einer guten Portion Ironie. Das Vorgängeralbum „JUST DANCE LIKE NOBODY'S WATCHING“ schaffte es 2017 bei Amazon auf Platz 1 der Aufsteiger des Tages und bescherte der Band zahlreiche Air- und Videoplays.

Im Juni 2017 gewann die Band den Live-Contest „Fürstenberg Lokal Derby“. WALTER SUBJECT setzte sich gegen 100 der besten Live- ands des wilden Südens durch und spielte daraufhin beim legendären Zelt-Musik-Festival in Freiburg.

„Wer ist dieser Meister Chang, von dem immer alle reden?“ Er ist das Feuer in deiner Blutbahn, er ist das Gift, das du trinkst, er ist die Angst in deinem Kopf. Meister Chang ist keine Person, Meister Chang ist ein Gefühl. Jeder von uns ist Meister Chang und keiner kann es leugnen! Die Jungs, aus dem südlichen Teil Deutschlands, sind seine Vertreter. Elektronische Synthies und verspielte Gitarren verschmelzen mit straighten Rockbeats und schiebenden Bässen. Sie singen Texte über unsere größten Ängste, unsere Wut, unsere Freude, unsere Liebe und unseren Hass. Warte bis es auch dich erreicht ... Lass es zu! Denn auch du bist ... Meister Chang.

DJ Mike Ryser hatte bereits beim letzten Walter WHO? Rumble die tanzwütige Meute fest im Griff. Der DJ, den viele noch von den legendären Alternative-Partys in der Färberei, dem Sudhaus und vom Zentrum Zoo Tübingen kennen, wird auch dieses Jahr wieder die Plattenteller zum glühen bringen.