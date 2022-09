The Addams Family - Das Broadway Musical

Halloween, die Nacht des schrägen Grusels, ist für diese Familie der absolut passende Spieltag, quasi höchster Feiertag:

Die Addams Family ist der Gegenentwurf zur perfekten amerikanischen Kernfamilie, die schwarze Version, exzentrisch, zum Gruseln komisch und doch zum Davonlaufen liebenswert. Und die Addams Family hält zusammen wie Pech und Schwefel, auch wenn alle kurz vor dem Durchdrehen sind.

Töchterchen Wednesday Addams ist groß geworden, und diese Prinzessin der Finsternis verliebt sich ausgerechnet in einen hübschen, intelligenten jungen Mann aus einer respektablen Familie – einen Mann, wie ihn ihre Eltern bislang nicht getroffen haben. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, weiht sie ihren Vater ein und fleht ihn an, ihrer Mutter nichts davon zu erzählen. Ein Albtraum für Gomez Addams, der nun etwas tun muss, das er noch nie zuvor getan hat: ein Geheimnis vor seiner geliebten Ehefrau Mortica bewahren. Alles verändert sich für die schräge Familie in der schicksalsvollen Nacht, in der Wednesdays „normaler“ Freund und dessen Eltern zum Abendessen kommen.

Die skurrile Musicalkomödie mit Musik und Songtexten des Erfolgskomponisten Andrew Lippa feierte nach der Uraufführung 2009 in Chicago mit mehr als 700 en suite gespielten Aufführungen am New Yorker Broadway Riesenerfolge. Auch in Deutschland sind die sympathischen Gruftis seit Generationen Kultfiguren und spätestens seit den aktuellen Kinoerfolgen als Animationsfilm wieder ein echter Brüller für die gesamte Familie.

Eine Produktion von Frank Serr Showservice Int.

Musik, Songtexte: Andrew Lippa

Buch: Marshall Brickman, Rick Elice

Deutsch: Anja Hauptmann