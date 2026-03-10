The Addams Family

ein Grusical von Marshall Brickman und Rick Elice | mit Musik von Andrew Lippa

Theater Heilbronn Berliner Platz 1, 74072 Heilbronn

„Bitte verhaltet euch normal!“, murmelt Wednesday vor dem gemeinsamen Abendessen, bei dem sie ihren Freund Lucas der Familie vorstellt.

Verständlich, immerhin geht es um die skurrilste Familie der Musicalgeschichte: The Addams Family. Zwischen Folterspielen und Armbrustschießen nimmt die Katastrophe im Mondenschein ihren Lauf… Das auf den Cartoons von Charles Addams basierende Broadway-Musical mit schaurig-schönem Humor lässt zwei Familien aufeinandertreffen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Dabei verschränkt es Fragen nach der Illusion von Normalität und der Alltäglichkeit des Andersseins in mitreißenden Songs. 

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