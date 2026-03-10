„Bitte verhaltet euch normal!“, murmelt Wednesday vor dem gemeinsamen Abendessen, bei dem sie ihren Freund Lucas der Familie vorstellt.

Verständlich, immerhin geht es um die skurrilste Familie der Musicalgeschichte: The Addams Family. Zwischen Folterspielen und Armbrustschießen nimmt die Katastrophe im Mondenschein ihren Lauf… Das auf den Cartoons von Charles Addams basierende Broadway-Musical mit schaurig-schönem Humor lässt zwei Familien aufeinandertreffen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Dabei verschränkt es Fragen nach der Illusion von Normalität und der Alltäglichkeit des Andersseins in mitreißenden Songs.