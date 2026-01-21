Eine musikalische Achterbahnfahrt, mit Anleihen an die Moves von George Clinton’s P-Funk, Neil Young, Jimi Hendrix und natürlich ….dem Blues.

The Almost Three veröffentlichten zwischen 2009 und 2020 fünf Alben. Nach „It’s Just Music“ von 2020 arbeitet die Band in der neuen Besetzung an einem neuen Studioalbum, daß voraussichtlich Ende 2025 / Anfang 2026 erscheinen wird. Die drei radikalen Voodoo-Funk-Blues-Rock-Verfechter werden auch weiterhin ihrer Devise treu bleiben, Funk, Blues und Rock so zu mischen, dass sowohl bei den eigenen Songs, wie auch bei den wenigen Coverversionen, das Resultat in keine gängige Schublade passt.