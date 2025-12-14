The Alvin Mills Project

Das Alvin Mills Project kehrt mit seinem Markenzeichen zurück: einer einzigartigen Mischung aus jazzbeeinflussten Harmonien und Grooves! Mit Lieblingsstücken und neuen Songs wird das ein Abend, den Sie nicht verpassen sollten. Teil der aufregenden musikalischen Formation um den Bandleader und Komponisten Alvin Mills sind der Keyboarder Rainer Scheithauer, der Spezialgast und Drummer Stephan Schuchardt und der Saxofonist Arno Haas.

Die Band hat mit ihrer hochmelodischen und gleichzeitig rhythmisch-treibenden Jazz-, Funk-, Soul- und Rockmixtur über ganz Europa hinweg Konzertbesucher in den Bann gezogen und so hat sich eine internationale Fangemeinschaft gebildet, die auch diesen Abend im BIX wieder gebührend feiern wird!

Come out and get AMPLIFIED!

Besetzung: Arno Haas (sax); Rainer Scheithauer (keys); Alvin Mills (b); Stephan Schuchardt (dr)