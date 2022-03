The Analogues - Let It Be:Abbey Road '22

Mit der Veröffentlichung von »Abbey Road Relived« (Decca Records / Universal) und der entsprechenden Tournee schließt sich nun der Kreis.

"Mit großer Vorfreude kehren wir nach Deutschland zurück, nicht nur, weil uns die Aussicht, wieder vor einem echten Publikum zu spielen, mit Freude erfüllt, sondern auch, weil wir glauben, dass die Aufführungen von Abbey Road und Let It Be ein außergewöhnliches Live-Erlebnis ist Wir können es kaum erwarten, dieses mit Ihnen zu teilen", sagt Bart van Poppel, Musical Director von The Analogues. "Nach all den Monaten der Inaktivität fühlen wir uns wie ein Haufen junger Fohlen, die endlich wieder draußen spielen können. Und wir denken, dass dies wahrscheinlich auch für unser Publikum der Fall ist ...!"

The Analogues haben den Mythos der Unspielbarkeit der späten Beatles-Alben bereits eindrucksvoll widerlegt. Ihr neuester Coup: »Abbey Road Relived«, als Album und Tournee-Motto. Und den Originalsound der Beatles live zu erleben, ist eine Sensation! Die holländische 5-Mann-Formation – bestehend aus Fred Gehring (Schlagzeug, Gesang), Bart van Poppel (Gitarre/Bass, Gesang), Diederik Nomden (Gitarre, Keyboards, Gesang), Jac Bico (Gitarre, Gesang) und Felix Maginn (Gitarre, Gesang) – hat mit musikarchäologischer Akribie, nervenaufreibender Instrumentenrecherche und ungeheurer Spielfreude die Meisterwerke der späten Beatles rekonstruiert und live aufgeführt.