The Anime Experience Stuttgart

ANIME KONZERT - DIE SCHÖNSTEN HITS

Erlebe Sie ein Event, das Musik und Interaktion miteinander verbindet. In der stimmungsvollen Liederhalle im Mozartsaal Stuttgart erwarten Sie eine zahlreiche Setlist an emotionalen Piano- und Violinenmomenten, bekannte Anime Soundtracks, ausgewählt von unserem Team nach unzähligen Stunden gemeinsamen Anime Bingens von One Piece, Ghibli, über Naruto bis hin zu alten Klassikern wie Noragami!

DAS HERZSTÜCK DES ABENDS - MEET YOUR HERO

Mit Meet Your Hero steht ein besonderer Gast im Mittelpunkt: Daniel Schlauch, die deutsche Stimme von Monkey D. Ruffy, ist live vor Ort. In einer exklusiven, moderierten On Stage Show spricht er über seine Arbeit, prägende Rollen und ikonische Momente aus One Piece. Fragen aus dem Publikum sind fester Bestandteil des Abends und machen diese Begegnung zu einem zentralen Teil des Events.