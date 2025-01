The Armstrongs

"Swing is the rhytm of the gods. " (Duke Ellington)

Dieses Zitat haben dich DIE ARMSTRONGS zu Herzen genommen und überzeugen mit feiner, handgemachter Instrumentalmusik auf höchstem Niveau. Ihr Repertoire speist sich hauptsächlich aus Klassikern der “Goldenen Swing-Ära“, wobei der Geist von Django Reinhardt immer mitswingt. Die pure Freunde am Zusammenspiel in genau dieser Besetzung hat die drei erfahrenen Musiker aus dem Raum Mannheim bewogen, dieses Trio zu gründen. Der Spaß am musizieren ist in jedem Ton spürbar und zugleich ansteckend - das Publikum kann sich auf einen im Grunde kammermusikalischen Jazzabend mit bester Unterhaltung freuen.

Johannes Stange: Trompete, Flügelhorn

Marcus Armani: Akustische Gitarre

Michael Herzer: Kontrabass