The Art of DUO

Peter Lehel und Ull Möck schaffen es auf unaufdringliche Weise eine besondere Atmosphäre der Gelassenheit und des positiven Wohlklangs zu erzeugen, ohne in Kitsch oder Belanglosigkeit abzudriften. Durch ein über 25-jähriges gemeinsames musikalisches Wirken sind sie bestens aufeinander eingespielt. Als Duo wurden sie mehrfach für Konzerte und Master classes nach China und Taiwan eingeladen, wo ihre Darbietungen vom asiatischen Publikum immer umjubelt sind. Sie verfügen über eine beeindruckende Diskografie mit unzähligen musikalischen Projekten, bei denen es ihnen immer wieder gelingt, ihre Virtuosität, ihre Vielfalt, ihre Neugierde auf die Musik im Sinne einer hochwertigen Eigenständigkeit zu präsentieren. Besetzung:Peter Lehel, SaxophonUll Möck, piano Eine Kooperationsveranstaltung mit dem Kunstverein Kreis Ludwigsburg e.V.