The Art of Laughter – die Kunst des Lachens – preist die, nur dem Menschen eigene Fähigkeit des Lachens. Nach großen Erfolgen auf den Bühnen von Paris, London und New York, zeigt Jos Houben sein Soloprogramm nun einmalig in Stuttgart am Wilhelma Theater.

Mit dem Witz, dem Humor und der Präzision eines erfahrenen Clowns erkundet Jos Houben in einem leichtverständlichen Sprachgemisch aus Englisch, Deutsch und Französisch die Tiefen und Untiefen der Komik und die paradoxe Frage, warum wir lachen: von den ersten Schritten eines Kleinkindes über die Abgründe der Liebe bis hin zu den Nöten eines Kellners oder der Degustation verschiedener Käsesorten – es gibt nichts, worüber wir mit Jos Houben nicht lachen können!

Mit Liebe zum menschlichen Makel erkundet der Belgier die Absurditäten des Lebens und lädt ein zu einem so charmant geistreichen wie kurzweiligen Abend…

Von und mit Jos Houben

Jos Houben tritt seit 30 Jahren weltweit auf, schreibt, unterrichtet und inszeniert. Er hat mit internationalen Künstlern an bekannten Theatern zusammengearbeitet, darunter Peter Brook, Ecole Jacques Lecoq, The Right Size, Georges Aperghis, Theatre de Complicite - Simon McBurney, National Theatre London, Ragdoll Ltd, Thames TV, Opera North, Centre National Des Arts Du Cirque, British Council, Opéra Comique…

Er wurde mit dem renommierten Perrier Comedy Award (1986, Theatre de Complicite) und dem Olivier Award für die beste Unterhaltung (1999, The Right Size) ausgezeichnet.

Houbens Ein-Mann-Show The Art of Laughter tourt seit Jahren um die Welt. Drei Jahre in Folge spielte er einen Monat lang vor ausverkauftem Haus im Rond Point Theater auf den Champs Elysees.

Seit 2019 unterrichtet Jos Houben als Clownslehrer regelmäßig an der Schauspielschule der HMDK Stuttgart; am Wilhelma Theater brachte er 2020 mit Studierenden FÄLLE.FALLEN von Daniil Charms zur Aufführung, seine aktuelle Inszenierung DIE POLITIKER* von Wolfram Lotz – ebenfalls mit Studierenden des Studiengangs Schauspiel und des Instituts Jazz & Pop – ist dort noch bis zum 6. Dezember 2025 (Dernière) zu sehen.