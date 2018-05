The Art of Quartet

„The Art of the Quartet“ ist der Name einer All-Star-Band, bestehend aus vier der meist gefragtesten, vielseitigsten und hochkarätigsten Jazzmusiker der heutigen Szene. Sie haben bereits mit den Who's who im Jazz gearbeitet, und beschlossen nun, sich zu vereinen und das Potenzial der klassischen Jazz-Quartett-Formation zu verfeinern.

Alle vier Musiker wirken an Kompositionen mit, die sich von so unterschiedlichen Ausdrucksformen inspirieren lassen wie die Saxophonlegende John Coltrane, der klassische Komponist Charles Ives, „Hawaii Bathing Opportunties“ und „Odd-Meter Fusion“. Die Arbeiten sind miteinander verknüpft durch vier Virtuosen, die das Zusammenspiel und den gemeinsamen musikalischen Dialog auf eine neue Ebene gehoben haben.

Seit fast einem Jahrzehnt pflegen einer der bedeutendsten europäischen Jazzsolisten, der Saxophonist Benjamin Koppel, und der amerikanische Kult-Jazzpianist Kenny Werner eine lange und fruchtbare Zusammenarbeit. Ihre gemeinsame Arbeit umfasst über 10 Alben, einschließlich des weithin gelobten Duoalbums „Walden“. Neben Größen wie Jim Hall, Joe Lovano, Lee Konitz, Randy Brecker, Chris Potter, Bobby Watson, Davíd Sanchez und Avishai Cohen haben sie viele Male gespielt und aufgenommen und fordern sich gegenseitig weiterhin musikalisch mit neuen und innovativen Projekten in den USA und in Europa heraus.

Koppel und Erskine veröffentlichten 2011 das gemeinsame Album „OneTwoThreeFour.“ Und auch Verbindung von Peter und Kenny geht weit zurück. Alles in allem kennen sich diese vier Musiker mehr als gut und sind sowohl musikalisch als auch persönlich eng verbunden. Es liegt daher besonders nahe, dass sie „The Art of the Quartet“ formten, eine neue Band, die beim Copenhagen Jazz Festival uraufgeführt wurde. Und nun verlangen die Musiker genauso wie das Publikum eine Wiederholung, mehr Konzerte, eine Tour und schlussendlich – Alben!

Besetzung: Peter Erskine (dr); Kenny Werner (p); Benjamin Koppel (sax); Johannes Weidenmueller (b)

