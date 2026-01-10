The Bakery Brothers – Ein Brüderpaar, zwei Stimmen, viele Saiten

The Bakery Brothers sind innerhalb ihrer musikalischen Laufbahn schon den einen oder anderen Kilometer gereist.

So spielten sie mit dem Bluegrass-Quartett Johnny & the Yooahoos bereits eine USA-Tournee und traten u.a. auf dem „Greyfox Bluegrass Festival“ auf.

Auf der anderen Seite waren die beiden als Teil der Rock & Roll Band Midge's Pocket auf dem „Burg Herzberg Festival“ sowie in der BR Late Night Show „Ringlstetter“ zu sehen. Und doch zieht es die Brüder Johnny und Basti immer wieder hin zur Zweisamkeit des akustischen Duos und zu den unendlichen Weiten amerikanischer Musik von Folk, Old Time, Country, Bluegrass und hier und da einer Prise Rock & Roll. Mit zweistimmigem Gesang und einer großen Auswahl an Saiteninstrumenten machen The Bakery Brothers ihren Zuhörern (und natürlich -innen) bewusst, wie zeitlos jahrhundertalte Geschichten, wie unverblümt die Gegenwart und wie vielversprechend die Zukunft sein kann.