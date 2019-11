The Band's Finest feat. Sängerin Fola Dada

× Erweitern BigBand der Uni Hohenheim/Anette Cardinale Big-Band

In diesem Jahr dürfen sich die Fans der BigBand der Uni Hohenheim im Rahmen der Konzertreihe “The Band's Finest“ auf ein ganz besonderes Highlight freuen! Fola Dada ist eine absolute Ausnahmesängerin, die das Publikum nicht nur mit ihrer Stimme verzaubert, sondern es auch mit ihrer charmanten Art in ihren Bann zieht. Nicht nur deswegen hat sie einen hohen Bekanntheitsgrad, ist u.a. seit 2005 als Vocal Coach bei “Deutschland sucht den Superstar“ tätig und seit 2008 Dozentin für Popgesang an der Musikhochschule Stuttgart. Ihre Leidenschaft kombiniert mit der Spielfreude der BigBand der Uni Hohenheim unter der Leitung von Christian Ruetz versprechen einen ganz wunderbaren Konzertabend, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Montag, 30. November 2019, 19:30 Uhr, Universität Hohenheim, Euroforum, Kirchnerstraße 3, 70599 Stuttgart

Eintritt: 15 Euro (ermäßigt 10 Euro); Karten unter unimusik@uni-hohenheim.de oder 0711/459-24072