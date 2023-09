The Banshee of Inisherin

Tragikomödie Irland, USA, Vereinigtes Königreich 2022 | Regie/Drehbuch: Martin McDonagh | Mit: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Siobhán Súilleabháin u.a. | L: 114 Min. | FSK: ab 16 Jahre

Padraic und Colm leben auf einer abgelegenen Insel an der Westküste von Irland. Sie sind schon ihr Leben lang Freunde. Der Schrecken ist groß als Colm plötzlich beschließt, ihre Freundschaft zu beenden. Mit der Unterstützung seiner Schwester Siobhan, die zusammen mit dem Sohn des örtlichen Polizisten Dominic ihre ganz eigenen Probleme in der kleinen Inselgemeinde hat, versucht der am Boden zerstörte Padraic, ihre Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Doch Colm stellt ihm ein schockierendes Ultimatum, um seine Absicht klarzumachen. Die Ereignisse beginnen zu eskalieren und komplett aus dem Ruder zu laufen…