Eigentlich wollten The Baseballs im Oktober 2020 die Arenen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Russland unsicher machen und gemeinsam mit ihren Fans ordentlich die Hüften schwingen.

Doch die Corona-Pandemie machte dem Rock’n’Roll-Trio einen Strich durch die Rechnung. Die „HOT SHOTS – LIVE“-Tour wurde auf April/Mai 2021 verschoben. Nun muss die Albumtour leider erneut verschoben werden. In einem persönlichen Statement wenden sich Sam, Digger und Basti an ihre Fans:

„Corona hat uns, wie die gesamte Musikwelt, in eine tiefe Krise und vor allem eine Unsicherheit gestürzt, die so keiner von uns bisher erleben musste. In dieser Lage ist es unglaublich schwer Entscheidungen zu treffen, die euch als Fans gerecht werden und gleichzeitig wenigstens etwas Sicherheit, sowohl wirtschaftlich, aber auch vor allem gesundheitlich, für alle an unserer künstlerischen Arbeit Beteiligten zu gewährleisten. In den letzten Wochen sind viele örtliche Veranstalter unserer Tour im Frühjar zu uns gekommen, mit der Bitte die Termine im April/Mai 2021 neu zu planen. Aktuell kann man einfach nicht davon ausgehen, dass wir im kommenden Frühjahr sicher und sinnvoll auf Tour gehen können. Keiner weiß wohin die Reise geht und wie lange wir von den Einschränkungen betroffen sein werden und so geht es allen Künstler*innen und Bands. Deshalb ist es auch extrem schwer aktuell die Clubs für das kommende Jahr zu buchen. Daher mussten wir entscheiden die „Hot Shots“ Tour auf Januar/Februar 2022 zu verlegen. Es bricht uns das Herz und wir hoffen und glauben fest, dass ihr unsere Entscheidung verstehen könnt. Wir möchten so gerne endlich wieder mit euch zusammen feiern, aber das eben auch unbeschwert und sicher, wie vor der Pandemie. Die neuen Tour-Daten findet ihr oben in der Bio, die bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.