Die Band entstand 2023 aus einer Freundschaft und der gemeinsamen Leidenschaft für handgemachte Rockmusik.

Seitdem spielen die vier Musiker mit viel Herzblut eine energiegeladene Mischung aus Rock- und Pop-Covern und arbeiten gleichzeitig an ihren ersten eigenen Songs. Musikalisch bewegen sie sich zwischen Alternative Rock, Nu Metal und Pop-Punk – inspiriert von Bands wie Linkin Park, Kraftklub und Green Day. Als regionale Newcomer stehen The Basement Theory nun zum ersten Mal auf der Bühne der KulturKantine und präsentieren ihr Können. Wir freuen uns, sie am Anfang ihres eigenen musikalischen Weges begleiten zu dürfen und sind gespannt, wohin ihre Reise sie führen wird.