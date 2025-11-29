Wer kennt sie nicht?

The Bautzy‘s, DIE Kultband aus Mosbach. Sie existiert seit 60 Jahren und vereint bei jedem ihrer Auftritte mit ihrer Musik Jung & Alt. Die Bautzy‘s wurden 1963 gegründet und waren gleichzeitig die erste Beat,- Rock- und Bluesband im Neckar-Odenwald Kreis. Liebhaber, Freunde und Fans von Rock, Beat, Rhythm and Blues kommen voll auf ihre Kosten.

Die größten Hits aller Zeiten, Ohrwürmer, nationale und internationale Songs, die man nie vergisst, werden live im Originalsound, mit Original-Instrumenten dieser Epoche, auf die Bühne gezaubert. Auch im „Schlagerblock“ sind die Bautzy´s inzwischen sehr gut aufgestellt und so heißt es bei Schlagerhits wie "Hallo Mary Loo", "Schöner fremder Mann", "Am Tag als Conny Kramer starb", "Mein Ding" (Lindenberg) oder "Es geht mir gut" (Westernhagen) mitsingen und mittanzen! Die wilden 60er, die 70er mit Woodstock und Flower Power, die 80er mit legendären Pop-Songs erleben ein Comeback und bilden den Rahmen für eine lockere und rockige Atmosphäre.