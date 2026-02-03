THE BAUTZYS

Wer kennt sie nicht? The Bautzy‘s, DIE Kultband aus Mosbach.

Sie existiert seit 60Jahren und vereint bei jedem ihrer Auftritte mit ihrer Musik Jung & Alt. Die Bautzy‘swurden 1963 gegründet und waren gleichzeitig die erste Beat,- Rock- und Bluesband imNeckar-Odenwald Kreis. Liebhaber, Freunde und Fans von Rock, Beat, Rhythm andBlues kommen voll auf ihre Kosten.Die größten Hits aller Zeiten, Ohrwürmer, nationale und internationale Songs, die man nievergisst, werden live im Originalsound, mit Original-Instrumenten dieser Epoche, auf dieBühne gezaubert. Auch im „Schlagerblock“ sind die Bautzy´s inzwischen sehr gutaufgestellt und so heißt es bei Schlagerhits wie "Hallo Mary Loo", "Schöner fremderMann", "Am Tag als Conny Kramer starb", "Mein Ding" (Lindenberg) oder "Es geht mirgut" (Westernhagen) mitsingen und mittanzen! Die wilden 60er, die 70er mit Woodstockund Flower Power, die 80er mit legendären Pop-Songs erleben ein Comeback und bildenden Rahmen für eine lockere und rockige Atmosphäre.